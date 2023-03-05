* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, , 12:04 — REGNUM Представитель китайской компании Geo-Jade Petroleum на встрече с исполняющим обязанности министра горнорудной промышленности и нефти контролирующего Афганистан движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Шахабуддином Делаваром выразил готовность инвестировать в месторождения Афганистана, особенно в области газа и нефти. Об этом 5 марта сообщает агентство «Интерфакс».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации агентства, представитель компании КНР, выразив готовность инвестировать в месторождения Афганистана, обратился за сотрудничеством к руководству министерства.

Отмечается, что Делавар сообщил об интересе и других иностранных инвесторов к этим месторождениям Афганистана. Он уточнил, что все соглашения на добычу должны соответствовать международным стандартам, а переработка сырья должна осуществляться внутри Афганистана.

Министр попросил партнеров из Китая представить предложения в сфере инвестиций в добычу полезных ископаемых.

Как передавало ИА REGNUM, в Афганистане рассчитывают на взаимодействие с Россией по вопросам экономического сотрудничества, в том числе в налаживании двусторонних торговых отношений.