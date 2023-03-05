Мелитополь, 5 марта, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Киевские власти саботируют создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил 5 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ИА REGNUM Запорожская ТЭС

«Предложенная МАГАТЭ идея по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС саботируется киевским режимом», — сказал он РИА Новости.

Рогов добавил, что на сегодня гарантировать безопасность ЗАЭС способна только Россия, в то время как киевские власти продолжают вынашивать планы по ее захвату.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта российская группа безопасности попала под обстрел возле ЗАЭС во время ожидания инспекторов МАГАТЭ. Остались живы только два охранника.

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что вооружённое нападение на российских силовиков, охранявших инспекторов МАГАТЭ в зоне возле Запорожской АЭС, стоит расценивать как попытку украинской стороны отстаивать свои интересы.