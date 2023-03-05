Лас-Вегас, США, , 11:41 — REGNUM Украинский боксёр Василий Ломаченко обнял российского борца Ислама Махачева во время фотографирования с ним на турнире UFC 285, который проходил 4 марта в Лас-Вегасе (США). Эпизод попал в трансляцию.

Украинский боксёр Василий Ломаченко обнял российского борца Ислама Махачева во время фотографирования с ним на турнире UFC 285 Цитата из видео: UFC 285. 2023

На кадрах видно, как спортсменов фотографируют на телефон. В этот момент Ломаченко положил руку на Махачева.

После этого украинские пользователи Twitter выразили недовольство действиями Ломаченко. Некоторые назвали его предателем и разразились проклятиями в его адрес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинскому футболисту «Марселя» Руслану Малиновскому пришлось извиниться за объятия с российским игроком «Монако» Александром Головиным.