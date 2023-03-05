Глава МИД Турции Чавушоглу сообщил о работе Анкары и ООН над продлением «зерновой сделки»

Доха, , 11:44 — REGNUM Турция и ООН работают над продлением «зерновой сделки». Об этом 5 марта заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу, выступая на открытии 5-й конференции ООН по наименее развитым странам в Дохе.

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, реализация инициативы помогла многим, особенно наименее развитым странам.

«Мы усиленно работаем над тем, чтобы она («зерновая сделка». — Прим. ред.) реализовывалась беспрепятственно и была продлена», — заявил министр иностранных дел Турции, рассказав об обсуждении данного вопроса с генеральным секретарём ООН.

Ранее стало известно, что официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс обратился к руководству России с призывом согласиться на продление и даже расширение «зерновой сделки». Однако глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров считает, что западные страны создают препятствия для вывоза сельхозпродукции из России.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал развитые страны выделить часть валового национального дохода для развития наименее развитых государств.