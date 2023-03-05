Москва, , 11:45 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил коллектив Государственного академического воронежского русского народного хора имени К. И. Массалитинова с 80-летием. Текст поздравления опубликован на сайте правительства России.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик напомнил, что хор был основан в годы Великой Отечественной войны знатоком русского фольклора и известным композитором Константином Массалитиновым. Его коллектив давал концерты на линии фронта, в госпиталях, поднимая дух бойцов. А 9 мая 1945 года он выступал на Красной площади в День Победы.

Мишустин отметил, что каждое выступление хора воспевает красоту России, проникнуто особой интонацией и большой любовью к Воронежскому краю, именно потому он популярен у зрителей как в России, так и за рубежом.

Премьер пожелал коллективу Государственного академического воронежского русского народного хора имени К. И. Массалитинова вдохновения, интересных проектов и творческих удач.

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