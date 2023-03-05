Краснодар, 5 марта, 2023, 11:39 — ИА Регнум. В горах Сочи до вечера понедельника, 6 марта, прогнозируется сход лавин, сообщили в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сочи

«На период с 18:00 5 марта до 18:00 6 марта в горах города Сочи выше 1 тыс. м — лавиноопасно», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в Краснодарском крае ожидается ветер с порывами до 20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в горах Сочи сошла лавина. Под удар стихии попала санно-бобслейная трасса на Красной Поляне. В результате пострадали ограждение и коммуникации. Пострадавших среди спортсменов и сотрудников нет.