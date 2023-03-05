Историк Хомский: слова вице-президента США Харрис об Украине вызвали гомерический хохот

Вашингтон, , 11:34 — REGNUM Слова вице-президента США Камалы Харрис, которая обратилась к странам Глобального Юга с призывом поддержать Украину, были похожи на анекдот. Об этом 5 марта заявил американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский в интервью Youtube-каналу In Context.

Камала Харрис Иван Шилов © ИА REGNUM

«Её слова странам Глобального Юга о том, что когда одна страна нападает на другую, то весь мир оказывается в опасности, вызвали гомерический хохот», — сказал Хомский.

«Кому-кому, но не США говорить об этом. И явно не стоит адресовать это Глобальному Югу. Это анекдот», — добавил он.

По его словам, за пределами англоязычного мира США находятся в изоляции, а страны одна за другой поднимались и говорили: «это не наш конфликт».

Он отметил, что только европейские элиты оказались заодно с США, но не сами народы, внутри которых нет единства. При этом 90% населения мира не согласились с санкциями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский экономист Райан Макмейкен заявил, что США и НАТО пытаются превратить региональный конфликт в мировую войну, но безуспешно, поскольку большинство жителей планеты не спешат осуждать Россию. При этом в мире понимают лицемерие американских властей.