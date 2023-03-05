Киргизия предложила французской EDF Energy инвестировать в строительство Камбаратинской ГЭС-1

Бишкек, , 11:42 — REGNUM Правительство Киргизии обсудило с французской энергетической компанией EDF Energy строительство Камбаратинской ГЭС-1. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе киргизского кабмина.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, этот вопрос обсуждался в ходе визита начальника управления по подготовке решений президента и кабинета министров Киргизии Айбека Джунушалиева в Великобританию.

«Начальник управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации президента Киргизии Айбек Джунушалиев в рамках рабочей поездки в Великобританию встретился с представителями французской энергетической компании EDF Energy по вопросу возможного сотрудничества по региональному проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1», — говорится в сообщении.

Участники встречи обсудили возможные варианты сотрудничества и привлечения инвестиций в проект. Также сообщается о достижении договорённостей по дальнейшему обсуждению финансовых аспектов реализации проекта и условий сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года президент Киргизии Садыр Жапаров предложил странам и международным финансовым организациям списать долги и построить в республике энергетические объекты. Глава государства также сообщил о готовности обменять внешние долги на реализацию «зеленых проектов» в стране.