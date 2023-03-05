Доха, , 11:27 — REGNUM Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал развитые страны выделить часть валового национального дохода для развития наименее развитых государств. Об этом он заявил в Катаре во время своего выступления на открытии конференции по вопросу развития наименее развитых стран.

Антониу Гутерриш Chatham House

Он отметил, что настало время, чтобы развитые государства выполнили свое обязательство по предоставлению наименее развитым странам от 0,15 до 0,20% их валового национального дохода для оказания помощи в целях их развития.

Как передавало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале написал, что продолжая поставки оружия Украине, лидеры Евросоюза действуют вопреки национальным интересам за счёт европейских граждан. Он также сравнил расходы США и Европы на содержание Украины.