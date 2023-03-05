Вашингтон, 5 марта, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Разногласия между Германией и Польшей из-за поставок Украине ракет, танков и запасных частей нарастают, а это грозит подорвать совместные усилия по снабжению ВСУ вооружением, пишет 5 марта Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Ссоры в Варшаве и Берлине вышли на новый уровень в то время, когда президент Украины Владимир Зеленский снова и снова требует от западных стран ускоренных поставок. Так, сначала Польша обвиняла Германию, что та тянет с одобрением отправки Киеву танков Leopard. Затем обвинения стали касаться поставок запчастей для старых моделей этих танков.

Польский президент Анджей Дуда на минувшей неделе заявил, что основная ответственность за нехватку запчастей лежит на ФРГ — основном производителе «Леопардов». Министр обороны Польши Мариуш Блащак осудил Берлин за закупку российских ресурсов на «миллиарды долларов».

Посол Германии в Польше Томас Баггер в ответ упрекнул Варшаву, напомнив, что польская сторона ежегодно переводит Москве миллиарды злотых в обмен на российскую энергию.

Министр обороны Германии Борис Писториус между тем прямо заявил об угрозе срыва плана по сборке для Украины двух полных танковых батальонов Leopard 2.

Как сообщало ИА REGNUM, российская сторона направляла странам НАТО ноту из-за передачи Украине оружия, а министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что военные грузы для ВСУ российские войска будут считать законными целями. В Кремле подчёркивали, что Запад, накачивая Украину оружием, препятствует возможности урегулирования конфликта переговорным путём.