Астана, 5 марта, 2023, 11:21 — ИА Регнум. В Актюбинской области Казахстана произошло столкновение маневрового локомотива и тепловоза пассажирского поезда, никто не пострадал. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе «Казахстанских железных дорог».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Отмечается, что столкновение произошло сегодня, 5 марта, в 10:21 (07:21 мск) у станции Биршогир.

«Пострадавших нет. Пассажиры пересажены в другие вагоны в составе поезда», — говорится в сообщении.

Предварительная версия столкновения — вина локомотивной бригады маневрового локомотива, уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 28 февраля три вагона сошли с рельсов после столкновения пассажирского и грузового поездов в районе греческого города Лариса. Начался пожар. Погибли 57 человек, пострадали более 80 человек.