Киев, , 11:17 — REGNUM В пяти областях Украины вновь объявлена воздушная тревога. Информация опубликована 5 марта на онлайн-ресурсе украинского министерства цифровой трансформации.

Воздушная тревога Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что воздушная тревога звучит в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также на подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 марта воздушная тревога уже объявлялась в семи областях Украины.