Киев, 5 марта, 2023, 11:17 — ИА Регнум. В пяти областях Украины вновь объявлена воздушная тревога. Информация опубликована 5 марта на онлайн-ресурсе украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Отмечается, что воздушная тревога звучит в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также на подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 марта воздушная тревога уже объявлялась в семи областях Украины.