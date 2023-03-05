Сеул, , 10:57 — REGNUM Руководство Южной Кореи планирует представить компромиссный план урегулирования спора с Японией о компенсациях жертвам принудительного труда во время Второй мировой войны. Об этом 5 марта сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на собственные источники.

Генерал-губернаторство Корея. Японская оккупация. 1929 The Government-General of Korea

Отношения Южной Кореи и Японии ухудшились в 2018 году, после того как суд Южной Кореи вынес решение, что компании Nippon Steel и Mitsubishi Heavy Industries обязаны выплатить компенсации корейцам, которых власти Японии принуждали к труду.

В Японии тогда пояснили, что все финансовые претензии такого рода были урегулированы в 1965 году, когда были установлены двусторонние дипломатические отношения. Токио остро отреагировал на решение южнокорейского суда и ввёл торговые ограничения, а предприятия отказались выполнять предписание судебной инстанции.

По информации журналистов, план, который намерена представить Южная Корея, предполагает создание южнокорейского фонда, который и будет выплачивать соответствующие компенсации рабочим, а предприятия в Японии смогут сделать вклад в этот фонд. В результате компании не должны будут осуществлять выплаты напрямую по решению суда.

Ожидается, что руководство Японии в качестве ответного шага может выступить с обращением, в котором выразит раскаяние по факту принуждения корейских рабочих к труду, повторив прежние заявления Токио, а также снимет ограничения на экспорт технологий в Южную Корею.

Как передавало ИА REGNUM, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль желает вернуться к тому периоду, когда отношения его страны с Токио были «наилучшими».