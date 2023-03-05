Канберра, 5 марта, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Площадь морского льда вокруг Антарктиды сократилась до минимального значения за 44-летнюю историю спутниковых наблюдений. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на данные австралийских учёных.

Иван Шилов ИА REGNUM Антарктида

Спутники отслеживают количество льда, которое плавает в океане вокруг Антарктиды. Ежегодно к сентябрю, когда в Южном полушарии заканчивается зима, ледяное кольцо расширяется примерно до 18 млн кв. км, а к февралю, то есть к концу лета, сокращается до чуть более 2 млн кв. км.

«Но за все эти четыре десятилетия спутниковых наблюдений на континенте никогда не было меньше льда, чем на прошлой неделе», — говорится в статье.

25 февраля 2022 года площадь морского льда была рекордно низкой — 1,92 млн кв. км. Это минимум с 1979 года, когда начались наблюдения со спутников. Ровно через год площадь сократилась ещё больше — до 1,79 млн кв. км. Разница составила 136 тыс. кв. км, что соответствует удвоенной площади острова Тасмания.

Рекорд зафиксирован уже трижды за шесть лет, отметили учёные. Они пояснили, что таяние морского льда напрямую не повышает уровень мирового океана, но оказывает косвенное влияние на состояние льда в Антарктиде.

Когда открытой воды становится больше, морской лёд растапливается снизу, хотя солнечный свет сверху топит его с трудом. Морской лёд смягчает воздействие штормов на лёд у побережья. Его сокращение означает ослабление плавучих шельфовых ледников, состояние которых, в свою очередь, влияет на массивные ледяные щиты и ледники за ними на суше.

Как сообщало ИА REGNUM, в Антарктиде стремительно тает ледник Туэйтса, так называемый ледник Судного дня. По оценкам учёных, уровень мирового океана повысится на три метра, когда это скопление льда растает полностью.