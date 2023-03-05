Магас, 5 марта, 2023, 10:50 — ИА Регнум. После ночного нападения на коттедж предпринимателя в Ингушетии в доме оказались разбиты окна и повсюду пулевые отверстия, но никто из его семьи не пострадал, сообщил 5 марта источник ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

По словам источника, нападение на дом бизнесмена произошло в 2 часа ночи 1 марта, когда вся семья спала. Неизвестные на автомобиле подъехали к коттеджу и открыли огонь из автоматического оружия.

«По данным следствия, стреляли из оружия калибра 7,62. В результате обстрела повреждены ворота, побиты окна, и по всему фасаду дома следы от пуль. Оперативники насчитали не менее 17 выстрелов, но предполагается, что выстрелов было больше», — рассказал собеседник ИА REGNUM.

Сейчас полиция разыскивает преступников и выясняет мотив. С места происшествия изъяты фрагменты оболочки пуль, а также зафиксирован след транспортного средства, на котором приехали нападавшие.