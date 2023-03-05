В Купянске сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры
Купянск, Украина, 5 марта 2023, 10:44 — REGNUM В городе Купянске Харьковской области повреждён объект транспортной инфраструктуры. Об этом 5 марта сообщил глава подконтрольной Киеву областной военной администрации Олег Синегубов в telegram-канале.
«Сегодня утром в Купянске повреждён объект транспортной инфраструктуры», — написал Синегубов.
По его словам, произошёл пожар. Информация уточняется, добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в Купянске наблюдается отток населения.