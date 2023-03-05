Купянск, Украина, 5 марта, 2023, 10:44 — ИА Регнум. В городе Купянске Харьковской области повреждён объект транспортной инфраструктуры. Об этом 5 марта сообщил глава подконтрольной Киеву областной военной администрации Олег Синегубов в telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Сегодня утром в Купянске повреждён объект транспортной инфраструктуры», — написал Синегубов.

По его словам, произошёл пожар. Информация уточняется, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в Купянске наблюдается отток населения.