Оттава, , 10:40 — REGNUM Делегация во главе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо потратила слишком большую сумму в Лондоне на похоронах британской королевы Елизаветы II, передаёт телеканал CTV.

Похороны королевы Елизаветы II The Royal Family

Отмечается, что в траурную делегацию, помимо политиков, входили также канадская актриса корейского происхождения Сандра О и 55-летний олимпийский чемпион по плаванию Марк Тьюксбери.

Журналисты выяснили, что кто-то из членов делегации снимал номер люкс в отеле Corinthia London за $6 тыс. в сутки. Всего проживание в этом отеле всей делегации обошлось бюджету Канады в $357 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2022 года королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Похороны монаршей особы состоялись 19 сентября.

Ранее появившийся в интернете видеоролик, на котором премьер-министр Канады Джастин Трюдо поёт в Лондоне перед похоронами королевы Великобритании Елизаветы II, вызвал неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей.