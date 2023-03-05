Москва, 5 марта, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров постепенно приходит в себя в больнице, однако врачи опасаются повторного развития сепсиса. Об этом пишут 5 марта «Известия».

Дарья Драй ИА REGNUM Роман Костомаров

Подозрение врачей связано с тем, что у фигуриста синеет одна рука.

В ближайшее время с Костомаровым начнёт работать психолог. После того как его состояние стабилизируется, реабилитация будет длительной.

Возле 46-летнего Костомарова постоянно находится жена, бывшая фигуристка Оксана Домнина.

Как сообщало ИА REGNUM, Костомарова госпитализировали 10 января с пневмонией. В феврале из-за гангрены ему ампутировали стопы и кисти рук, также у него выявили сепсис и гематому головного мозга. Фигуриста подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, в таком состоянии его доставили в реанимацию в московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка». Пациент 4 марта стал приходить в себя после медикаментозного сна и шевелиться.