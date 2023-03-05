Донецк, 5 марта, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Герой России Владимир Жога год назад героически погиб, спасая людей. Об этом 5 марта написал в своём телеграм-канале временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Сергей Аверин / РИА Новости Памятник командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимиру Жоге в Волновахе. Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года при освобождении Волновахи

«Он был горячим, бесстрашным, рисковым. Молодым и не по годам рассудительным. Из 28 прожитых лет восемь отдал на защиту Родины, служил ей верой и правдой», — написал политик, добавив, что Владимир Жога был удостоен звания Героя Донецкой Народной Республики.

Пушилин пояснил, что он был первым военнослужащим ДНР, который был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации.

«К огромному нашему сожалению, посмертно», — добавил глава региона, он также отметил, что жизненный путь Владимира Жоги был наполнен абсолютным смыслом, он был верным соратником, надежным другом и отличным командиром.

«Батальон «Спарта», которым он руководил, точно знал, что на Воху всегда можно положиться, и уверенно шел за ним в самый сложный бой, ни минуты не сомневаясь в правильности поставленных задач и решений», — отметил политик, добавив, что Владимир Жога является сыном Донбасса с доброй душой и стальным характером.

«Жил как герой и героически погиб, спасая людей. Даже спустя год со дня трагической гибели Вохи не утихла боль. Вечная память и вечная слава Русскому Воину!» — написал Пушилин.

Как передавало ИА REGNUM, в память о героизме и самопожертвовании Владимира Жоги новую улицу в Магадане назовут в его честь. По поручению главы региона к ближайшему градостроительному совету будут подготовлены также предложения по созданию в Магаданской области мемориала российским военнослужащим, которые встали на защиту своего Отечества.

Как сообщало ИА REGNUM, группа солдат ВСУ, которые предположительно являются дезертирами, скрывается от своих командиров южнее города Кременной в ЛНР.