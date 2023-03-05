Вашингтон, 5 марта, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Michael Miller Александр Овечкин

Овечкин оформил дубль и отдал одну результативную передачу в матче с «Сан-Хосе Шаркс». Теперь на его счету 1470 очков в регулярных чемпионатах НХЛ — 815 голов и 655 пасов.

Он на три очка обошёл канадского хоккеиста Стэна Микиту, выступавшего в 1958–1980 годах. Ранее они делили 16-е место в рейтинге с 1467 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Овечкин стал лучшим игроком матча «Сан-Хосе» — «Вашингтон».