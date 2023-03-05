Минск, 5 марта, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Белоруссия во внешней торговле реализует концепцию «разворота на Восток». Об этом заявил министр экономики республики Александр Червяков на заседании коллегии ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

«Во внешней торговле реализуем концепцию «разворота на Восток». Здесь ключевая задача — выстроить оптимальные пути логистики», — приводит слова Червякова пресс-служба министерства.

По его словам, перспективным также является использование маршрутов международного транспортного коридора «Север — Юг». Он отметил, что это направление развивает Россия совместно с Ираном, Казахстаном и Азербайджаном, и Белоруссии необходимо встроиться в эту работу.

В числе важных задач на 2023 год министр также назвал завершение переговоров о свободной торговле услугами и инвестициях с Китаем и СНГ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что предприятия республики будут производить 37 тысяч китайских автомобилей Geely в год.