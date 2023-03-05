Тайбэй, 5 марта, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Военные Тайваня зафиксировали 5 марта приближение к острову 13 самолётов ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и трёх военных кораблей. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства острова, опубликованном в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Данные о моделях воздушных и морских судов не приводятся.

Указывается, что корабли и самолёты не пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива, однако в ответ на данные действия военные Тайваня подняли воздушный патруль, распространили радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

Отметим, что НОАК регулярно патрулирует акваторию около острова. Напряженность в Тайваньском проливе усилилась после того, как в августе 2022 года занимавшая тогда пост спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершила визит в Тайбэй.

Между тем в конце февраля американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon пролетел над Тайваньским проливом.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдепартамент США дал добро на потенциальную продажу Тайваню ракет для истребителей F-16, а также других систем. Всего на сумму 619 млн долларов.