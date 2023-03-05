Москва, , 10:18 — REGNUM Фултонскую речь бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, которую он произнёс 77 лет назад, важно принимать во внимание и сейчас, поскольку она стала манифестом борьбы англосаксонского мира против Советского Союза, которую Великобритания и США ведут против России и сейчас в надежде раздробить её. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Уинстон Черчилль Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что 5 марта 1946 года Черчилль в г. Фултоне (США) подчеркнул особую ответственность США и Великобритании в деле сдерживания коммунизма и СССР. Эта речь политика считается одним из ключевых моментов начала холодной войны.

«По своей сути речь Черчилля была манифестом гегемонии англосаксонского мира», — приводит РИА Новости слова Мягкова.

По его словам, страны континентальной Европы, почти разрушенные после Второй мировой войны, волновали Черчилля и Трумэна только как барьер против СССР, при этом они должны были обеспечивать экономическую гегемонию англосаксов.

«Сталин жестко прореагировал на те слова Черчилля, потому что это было фактическое объявление Советскому Союзу войны нового типа в новых условиях, а именно холодной войны», — уточнил научный директор Российского военно-исторического общества.

Мягкова считает, что тогда руководству Советского Союза стало ясно, что никакой помощи, даже ситуативной, как в годы Великой Отечественной войны, от Запада не будет, наоборот, начинается новое противостояние.

Историк уточнил, что железный занавес со времен этой речи Черчилля никуда не исчезал, более того, он продвигался на восток к границам Российской Федерации.

«Мы должны и сейчас делать выводы из Фултонской речи, ведь история повторяется: англосаксы пытаются удержать господство в мире, по-прежнему мечтая не просто об ослабленной, а о раздробленной России, а Европа находится у них в подчинении», — добавил собеседник.

По словам Мягкова, после речи в Фултоне главными условиями обеспечения безопасности СССР стала ликвидация монополии США на обладание ядерным оружием и создание в Советском Союзе собственной атомной бомбы.

Уинстон Черчилль произносит Фултонскую речь

«Сейчас мы так же вынуждены создавать новые виды вооружений в ответ на угрозы с Запада», — напомнил он.

Как передавало ИА REGNUM, по словам президента России Владимира Путина, гонка вооружений между Россией и США продолжается и её начало было вызвано выходом Вашингтона из договора по противоракетной обороне.