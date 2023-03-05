Екатеринбург, 5 марта, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Подозреваемого в покушении на диверсию на железной дороге в Свердловской области Владлена Меньшикова заподозрили в публичных призывах к терроризму и в сотрудничестве с иностранцами против безопасности Российской Федерации. Об этом 5 марта сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Свердловском областном суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Фемида

Уточняется, что на момент задержания и ареста Меньшикова подозревали в покушении на диверсию.

По информации агентства, фигуранта дела заподозрили в покушении на диверсию, сотрудничестве с иностранным государством, иностранной или международной организацией в деятельности, направленной против безопасности России, а также в публичных призывах к террористической деятельности.

Как передавало ИА REGNUM, жителя города Нижневартовска задержали в рамках уголовного дела о покушении на совершение диверсии. По версии следствия, он хотел вывести из строя релейные металлические шкафы, в которых находится аппаратура систем железнодорожной автоматики.

Также отметим, что в начале марта работники РЖД зафиксировали попытку взлома неизвестными релейного шкафа на одном из перегонов в Орехово-Зуевском городском округе. О возможной диверсии начальник подразделения РЖД, отвечающего за тяговые подстанции и энергетику, сообщил в полицию.