Париж, 5 марта, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли сигналы президента Соединенных Штатов Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца, адресованные президенту России Владимиру Путину.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Как обычно, немцы — вассалы США», — написал один из читателей.

«Его хозяин взорвал газопровод, а он все равно будет отдавать ему дань уважения», — отметил второй.

«Конфликт на Украине публично показал, что ЕС становится вассалом США», — добавил третий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне в атмосфере секретности прошли переговоры президента США Джо Байдена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, итоговых заявлений политики не сделали, но пообещали оказывать давление на Россию за «ее агрессию столько, сколько потребуется».

Первый с начала спецоперации визит Шольца в США резко отличался от прошлогодней встречи в начале февраля.