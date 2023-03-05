Сахалинская область, 5 марта, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Льдину с 18 рыбаками унесло в море в Долинском районе в южной части острова Сахалин. На место выдвинулись спасатели, сообщает 5 марта пресс-центр ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Отрыв льдины произошёл в районе сёл Стародубское и Взморье. Группы спасателей выдвинулись из Стародубского и из Южно-Сахалинска. Также на место направлены медики, сотрудники МВД и госинспекции по маломерным судам.

«Всего задействовано 20 человек и десять единиц техники, в том числе от МЧС России по Сахалинской области десять человек и пять единиц техники», — уточнили в ведомстве.

Ранее в МЧС предупредили о крайней опасности выхода на лёд у юго-восточного побережья Сахалина, в том числе в заливе Мордвинова. Угроза отрыва припая сохранится 6 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля 18 рыбаков-любителей унесло от берега на льдине в районе города Макарова на Сахалине. Всех их спасли.