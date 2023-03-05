Брюссель, 5 марта, 2023, 09:45 — ИА Регнум. Менее 60% составляет уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе. Таковы данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

К концу газовых суток 3 марта, которые истекли в 08:00 мск 4 марта, европейские подземные хранилища содержали около 65 млрд кубометров газа. Это означает, что они заполнены на 59,57%. Снижение по сравнению с предыдущими газовыми сутками составило 0,44 процентного пункта (п. п.).

Вместе с тем показатель заполненности ПХГ в ЕС примерно на 20% превышает средний показатель начала марта за последние пять лет. Так, зимой 2021–2022 годов заполненность не доходила до 60% уже 15 декабря.

В январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что поставки природного газа из России сократились за восемь месяцев 2022 года на 80%. Российский газ ЕС заменил, в частности, увеличенными поставками СПГ из США.

В Великобритании тем временем, как сообщало ИА REGNUM, действуют тысячи «тёплых убежищ» для людей, экономящих на отоплении.