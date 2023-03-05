Москва, 5 марта, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Продолжая поставки оружия Украине, лидеры Евросоюза действуют вопреки национальным интересам за счёт европейских граждан. Об этом 5 марта написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

Политик обратил внимание на то, что США в очередной раз показали, что основным принципом их политики является использование других государств для достижения своих целей.

Вашингтон заставляет европейские страны выделять деньги киевскому режиму за счёт благополучия собственных граждан, уточнил он.

Володин отметил, что США несёт издержки значительно меньше, чем другие страны. Так, по расходам на содержание режима Зеленского Вашингтон находится лишь на 12-м месте (0,37% от доли ВВП), что в 5,7 раза меньше аналогичного показателя в Польше.

Больше США тратят на Украину Эстония, Латвия, Чехия, Литва, Словакия, Болгария, Мальта, Норвегия, Румыния и Кипр, добавил политик, отметив, что, помимо этого, европейские страны несут дополнительные издержки из-за санкций в отношении России, которые бумерангом ударили по их экономике.

Володин уточнил, что общий объём поддержки энергетической отрасли в ЕС составил 570 млрд евро и ФРГ это обошлось в 7,2% ВВП.

«Продолжая поставки оружия Киеву, лидеры ЕС действуют вопреки национальным интересам за счёт европейских граждан», — написал политик.

Телеграмм-канал. Вячеслав Володин Война за чужой счёт

Как передавало ИА REGNUM, американский президент Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц в Вашингтоне договорились об оказании Киеву различной помощи, а также подтвердили готовность вводить санкции против РФ «столько, сколько потребуется».