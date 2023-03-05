Киев, 5 марта, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины. Информация опубликована 5 марта на онлайн-ресурсе украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушные сирены в ночь на 5 марта прозвучали в четырёх областях Украины.