Вашингтон, 5 марта, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джон Джонс одолел француза Сирила Гана на 285-м номерном турнире лиги в Лас-Вегасе и завоевал титул в тяжелой весовой категории.

Vengo Films Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джон Джонс

Бой завершился в первом раунде, Джонс одержал победу при помощи удушающего приема.

Таким образом американский боец Джонс стал обладателем вакантного пояса, оставленного французом камерунского происхождения Фрэнсисом Нганну после окончания контракта с UFC.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля в Перте (Австралия) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 284. В рамках центрального поединка за титул чемпиона UFC в легком весе российский боец Ислам Махачев решением судей одержал победу над Александром Волкановски.