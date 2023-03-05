Москва, 5 марта, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Жители России в текущем году к 8 Марта стали больше покупать парфюмерии, а также билетов на выставки и в театр. Об этом 5 марта сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты исследования аналитического ресурса «Чек Индекс».

ИА REGNUM Эти ценники перепишут к 8 Марта

Отмечается, что исследователи проанализировали данные из средних чеков с 20 февраля по 3 марта 2022 и 2023 годов. В результате они зафиксировали увеличение числа покупок женских духов на 35%, при этом средний чек стал ниже на 4% чем в 2022 году и составил 2 905 руб.

Уточняется, что билеты в музеи, театры и выставки стали приобретать на 71% больше, при этом средний чек увеличился на 10% и составил 1110 рублей.

Согласно данным исследователей, при этом средний чек на бижутерию и ювелирные изделия в сравнении с прошлым годом стал выше на 8%, но количество покупок уменьшилось на 19%. Сократилось и число покупок подарочных сертификатов и букетов цветов (минус 3% в обеих категориях).

Отмечается, что жители России к 8 марта стали больше покупать верхней одежды, посуды, женского нижнего белья, шоколадных конфет и шоколада, а число покупок обуви снизилось.

Исследователи отметили, что в преддверии 8 марта значительно увеличилось число трат на развлечения и категории с высокой долей эмоциональных покупок.

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