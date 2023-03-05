Москва, , 08:51 — REGNUM Частный самолёт Bombardier Challenger 604, используемый для перевозки больных, прибыл из Германии в московский аэропорт «Внуково» и вскоре улетел обратно. Это следует из данных мониторингового ресурса Flighradar 24.

Внуково Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Самолёт прибыл в Москву во второй половине дня 4 марта из Франкфурта-на-Майне. Через 2 часа 21 минуту он вылетел в Нюрнберг.

В российское воздушное пространство самолёт вошёл со стороны Латвии. Как сообщало ИА REGNUM, с 2022-го для России и ЕС действует взаимный запрет на пользование воздушным пространством.

Причины посадки самолёта в Москве неизвестны, пользователи соцсетей делятся догадками. По одной из версий, в Германию транспортировали лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева. Однако вечером 4 марта коллектив дал концерт во Владимире.