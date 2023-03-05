Луганск, 5 марта, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Группа солдат ВСУ, которые предположительно являются дезертирами, скрывается от своих командиров южнее города Кременной в ЛНР. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Южнее Кременной — между Григоровкой и Белогоровкой — выявлено место скопления небольшой группы украинских боевиков, которая не ведет боевые действия», — написал он в телеграм-канале.

Он добавил, что эти военнослужащие ВСУ проводит мероприятия по маскировке и оборудуют место для проживания.

Марочко предположил, что такие действия данной группы дают основания предполагать, что вышеуказанные солдаты ВСУ самовольно оставили позиции и не хотят принимать участия в боях.

Как передавало ИА REGNUM, по словам пленного киевского боевика, наёмники, в том числе приехавшие из США, в большом количестве сражаются под Соледаром в Донецкой Народной Республике, при этом они используют мобилизованных граждан Украины как пушечное мясо.