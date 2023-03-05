Москва, , 08:30 — REGNUM Уроженец Приморского края Илья Богданов, возможный организатор теракта в Брянской области, объявлен в розыск. Информация об этом появилась 5 марта в базе данных МВД России.

Илья Богданов МВД России

В ориентировке указано, что Богданова разыскивают «по статье УК». Он родился в 1988 году во Владивостоке, особых примет не имеет.

Ранее сообщалось, что Богданов — бывший офицер ФСБ, которого в России разыскивают за дезертирство.

Группа террористов из так называемого «Русского добровольческого корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 2 марта проникла на территорию Климовского района Брянской области. Часть группы направилась в село Любечане, другая — к селу Сушаны. В результате обстрела террористами автомобилей местных жителей погибли двое мужчин и получил ранение 10-летний мальчик.

Как сообщало ИА REGNUM, мать Дениса Капустина, главаря проникших на территорию Брянской области террористов, подала на сына в суд, чтобы выписать его из московской квартиры.