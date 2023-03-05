Донецк, 5 марта, 2023, 08:08 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки от обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя, сообщили 5 марта в штабе территориальной обороны ДНР.

Николай Тришин/ТАСС Скорая помощь в Донецке

«За минувшие сутки в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека», — говорится в телеграм-канале штаба.

Отмечается, что ещё четыре мирных жителя получили ранения.