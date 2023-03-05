Луганск, , 08:04 — REGNUM Активизация Киевом украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВФУ отмечается на купянском направлении. Об этом подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС.

Андрей Марочко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Марочко, разведка доложила о том, что из населённых пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Мясожаровка в сторону позиций российских подразделений замечено движение малых групп противника.

«Диверсионно-разведывательные группы пытаются собрать информацию о наших войсках, а также выявить слабые места в обороне», — пояснил подполковник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянской области попрощались с Леонидом Головановым, погибшим в результате атаки украинских диверсантов в посёлке Любечане.