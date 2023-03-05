Американский журналист Наполитано заявил, что Россия без Крыма — это то же самое, как США без Техаса

Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Американский журналист, ведущий YouTube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано уверен, что идея об освобождении Крыма от России глупа и абсурдна.

Россия! Донбасс! Крым! Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что освободить Крым от России — это всё равно, что освободить Техас от американцев и передать штат Мексике.

Наполитано также обратил внимание на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое прозвучало 21 февраля. Из него журналист сделал вывод, что российскому лидеру, так же как и всем американцам, известно и понятно, что за конфликтом на Украине стоит Запад, а усугубление ситуации произошло из-за расширения НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший член палаты представителей Конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард на ежегодном съезде американских консерваторов заявила, что американский лидер Джо Байден подтолкнул свой народ и весь мир к ядерной войне.