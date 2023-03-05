Сан-Хосе, США, , 07:44 — REGNUM Очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» (штат Калифорния) принимал «Вашингтон Кэпиталз», завершился 5 марта разгромной победой гостей со счётом 8:3. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим игроком.

Александр Овечкин Nhl.com

Нападающий Овечкин забросил две шайбы и сделал голевую передачу.

Таким образом, в копилке российского хоккеиста 815 шайб в карьере в НХЛ. Он занимает вторую позицию в списке лучших снайперов, уступая Уэйну Гретцки (894 гола).

В тройку лучших игроков матча также вошли одноклубники Александра Овечкина Николя Обе-Кюбель и защитник Мэтт Ирвин.

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