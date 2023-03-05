Вашингтон, 5 марта, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, как предупреждал, что «захватывать страны» опасно. На ежегодной конференции консервативной части Республиканской партии в пригороде Вашингтона он заявил, что говорил об этом российскому лидеру Владимиру Путину.

Gage Skidmore Трамп

«Я сказал: «Владимир, не делай этого, ты знаешь, что мы друзья, не захватывай страны, поскольку тогда Москва окажется под тяжёлым ударом», — сказал Трамп.

Он не пояснил, о каком именно ударе шла речь, и предположил, что Путин вряд ли тогда поверил ему.

При этом бывший американский президент анонсировал своё намерение «изгнать поджигателей войны» в случае своей победы на выборах главы государства в США в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент США Дональд Трамп также заявил, что если будет избран главой государства в 2024 году, то сможет в течение суток разрешить украинский конфликт и за десять минут убедить руководство Евросоюза увеличить помощь Украине и киевской армии.