Экс-замгенсека ООН Орджоникидзе: речь Черчилля стала постулатом для антироссийской борьбы

Москва, , 07:23 — REGNUM Бывший замминистра иностранных дел России и экс-заместитель генсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе в своём экскурсе в историю вспомнил о Фултонской речи в 1946 году Уинстона Черчилля, сообщает РИА Новости. Эта речь стала «спусковым крючком» в дальнейших отношениях двух держав.

Уинстон Черчилль во время речи в Вестминстерском колледже в Фултоне. 1946

По мнению Орджоникидзе, именно его слова оказались постулатом для нарастания напряженности в Европе и стали идеологией для агрессии в отношении СССР, а затем и России.

Знаменитая речь о «железном занавесе» положила начало холодной войне — идеологическая и военно-политическая линии, заложенные в его речи, получили в дальнейшем негативное развитие. Агрессия дошла и до сегодняшних дней, уверен Орджоникидзе.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший член палаты представителей Конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард на ежегодном съезде американских консерваторов заявила, что американский лидер Джо Байден подтолкнул свой народ и весь мир к ядерной войне.