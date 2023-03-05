Лондон, 5 марта, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Британская журналистка и стендап-комик Эби Робертс раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за «российскую агрессию». В Twitter она оставила пост, в котором негативно отреагировала на пост фон дер Ляйен о том, что она гордится принятием соглашения о создании международного центра судебного преследования, направленного на осуждение России за проведение специальной операции на Украине.

Kuhlmann Урсула фон дер Ляйен

Эби Робертс назвала главу Еврокомиссии ядовитой глобалистской ведьмой.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты консультируются со всеми странами мира по поводу реформы Совета Безопасности ООН, но не могут повлиять на состав «пятерки» постоянных членов.