Донецкое направление по-прежнему остается самой горячей точкой специальной военной операции (СВО) на Украине. Наступил её 375-й день. Только за одни сутки в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 490 военнослужащих убитыми и ранеными.

Также ВС РФ были поражены три боевые машины пехоты, танк, четыре пикапа, девять автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20 и одна артиллерийская система М777 производства США.

Российские войска инициативно вступают в огневой контакт с противником, ведут огонь из боевых машин пехоты, гранатометов, стрелкового оружия, вскрывают огневые позиции, тем самым не позволяя врагу забрать инициативу, информирует Минобороны РФ. По поступающей информации, подразделения ВСУ с наибольшими потерями получили добро на отступление из Артёмовска, информирует военкор Юрий Подоляка. Киев может сдать Артёмовск Вооружённым силам России, заявил военный аналитик Пётр Черник.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ сдают Артёмовск — 374-й день специальной военной операции на Украине