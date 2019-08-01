5 Марта
 
8:32

За минувшие сутки в результате обстрелов боевиков ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека. Еще четыре мирных жителей получили ранения.

8:32

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области. Сирены ревут также на оккупированных территориях ДНР и Запорожской области.

8:31

ГероиZ. Виталий Волощук. Фото Минобороны РФ.

8:15

В МО РФ рассказали, к чему привели смелые действия прапорщика Волощука

Благодаря смелости и профессиональным действиям командира взвода обеспечения гвардии старшего прапорщика Виталия Волощука артиллеристы своевременно оказали огневую поддержку наступающим российским военнослужащим. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

8:08

В ДНР за сутки от обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

В Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки от обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя, сообщили 5 марта в штабе территориальной обороны ДНР.