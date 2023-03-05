Политик США Габбард сорвала овации, обвинив президента Байдена в развязывании ядерной войны

Вашингтон, , 06:26 — REGNUM Бывшая член палаты представителей Конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард на ежегодном съезде американских консерваторов заявила, что американский лидер Джо Байден подтолкнул свой народ и весь мир к ядерной войне.

Президент США Джо Байден. (сс) The White House

Она подчеркнула, что больше не относит себя к демократам, так как не смогла с чистой совестью оставаться в партии, «контролируемой кликой разжигателей войны», возглавляет которую, как заявила под аплодисменты присутствующих Габбард, «королева разжигателей войны» Хиллари Клинтон.

По мнению бывшей конгрессвумен, мощная угроза заключается в том, что Байден подтолкнул американский народ и весь мир к «пропасти ядерной войны, развязав новую холодную войну и рискуя начать третью мировую».

Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер Владимир Путин становится всё более популярным у американцев. Они разглядели в нём сильного политика, который заботится о стране и её народе.

Политика же Белого дома, Джо Байдена всё больше утверждается как провальная.