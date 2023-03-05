Вашингтон, , 06:12 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что, в случае победы на президентских выборах в 2024 году, смог бы за десять минут убедить руководство Евросоюза увеличить помощь Украине и киевской армии.

Трамп Gage Skidmore

Трамп сказал, что Америка вкладывает средств в Украину больше всех стран Запада, при этом защита нужна именно Европе.

«Европа должна начать тратить деньги», — сказал бывший американский лидер, отметив, что США уже раскошелились на 140 млрд долларов, тогда как западные страны выделили помощь лишь на 15-16 млрд долларов.

По словам республиканца, многие союзники называют США «глупой страной».

«Я знаю их всех или большую часть. За десять минут они бы согласились платить, если сказать им то, что нужно. Но они не платят. Платим мы. И это несправедливо», — заверил Дональд Трамп.

Экс-глава США предупредил, что «страна в самом опасном положении, в каком когда-либо была», имея в виду риск применения ядерного оружия.

«Для нас это может закончиться третьей мировой войной», — заключил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп обещал в течение суток разрешить конфликт на Украине, если станет президентом в 2024 году.