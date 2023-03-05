Пекин, , 05:46 — REGNUM В Китае в 2023 году расходы бюджета на национальную оборону составят 1553,7 млрд юаней, что на 7,2% больше, чем в предыдущем году. Главный финансовый документ КНР обнародовали на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Военные расходы Китая запланированы в сумме примерно 224,8 млрд долларов.

Официальный представитель ВСНП Ван Чао подчеркнул, что модернизация вооруженных сил Китая не будет представлять угрозы другим странам мира.

Военный бюджет Китая занимает второе место в мире после США.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая в 2023 году намерены вести решительную борьбу против «независимости Тайваня». Об этом говорится в опубликованном в ходе сессии 14-го созыва ВСНП социально-экономическом плане развития страны.