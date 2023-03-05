Американцы позавидовали россиянам из-за президента Путина
Вашингтон, 5 марта 2023, 05:51 — REGNUM Жители США начинают видеть героя в президенте России Владимире Путине. Об этой тенденции рассказала обозреватель The American Thinker (AT) Лора Веллингтон.
По её мнению, рост популярности российского президента среди американцев можно воспринимать как полный провал сотрудников Белого дома. Веллингтон обратила внимание, что раньше в Путине жителей США привлекал его здоровый образ жизни, а теперь они чаще восхищаются лидерскими качествами президента РФ.
«Многие американцы начинают видеть в Путине героя — такого президента, которого им самим бы хотелось», — говорится в статье.
Автор утверждает, что граждане США завидуют россиянам из-за Путина, несмотря на то, что РФ «является их заклятым врагом». Тем не менее лидер РФ воспринимается американцами как «исключительный и преданный интересам своего народа». Веллингтон назвала эту тенденцию «свидетельством высокой исторической оценки действий Путина».
Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в Конгрессе США сторонники военной и финансовой помощи Украине выразили опасения, что налогоплательщики устали от постоянных отправок «десятков миллиардов долларов за границу», разочаровались в президенте Джо Байдене и предстоящей выборной гонке.