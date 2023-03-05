Вашингтон, 5 марта, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Жители США начинают видеть героя в президенте России Владимире Путине. Об этой тенденции рассказала обозреватель The American Thinker (AT) Лора Веллингтон.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Байден

По её мнению, рост популярности российского президента среди американцев можно воспринимать как полный провал сотрудников Белого дома. Веллингтон обратила внимание, что раньше в Путине жителей США привлекал его здоровый образ жизни, а теперь они чаще восхищаются лидерскими качествами президента РФ.

«Многие американцы начинают видеть в Путине героя — такого президента, которого им самим бы хотелось», — говорится в статье.

Автор утверждает, что граждане США завидуют россиянам из-за Путина, несмотря на то, что РФ «является их заклятым врагом». Тем не менее лидер РФ воспринимается американцами как «исключительный и преданный интересам своего народа». Веллингтон назвала эту тенденцию «свидетельством высокой исторической оценки действий Путина».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в Конгрессе США сторонники военной и финансовой помощи Украине выразили опасения, что налогоплательщики устали от постоянных отправок «десятков миллиардов долларов за границу», разочаровались в президенте Джо Байдене и предстоящей выборной гонке.