Владивосток, 5 марта, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Во Владивостоке на пожаре в жилом многоквартирном доме удалось спасти из огня шестерых взрослых и двоих детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Приморью.

56.mchs.gov.ru Пожар

Пожар в пятиэтажке на улице Амурской случился ночью 5 марта.

«Прибывший на место расчёт обнаружил, что из окон квартиры на цокольном этаже вырывается пламя, а из подъезда идёт дым», — рассказали в МЧС.

Пожарные также эвакуировали из горящей квартиры в цокольном этаже пострадавших мужчину и женщину и передали медикам.

Квартира повреждена огнём изнутри на площади около 40 кв. метров, погибших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Отмечается, что ещё до приезда МЧС десять жильцов смогли эвакуироваться самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске загорелись строительные леса в строящемся многоэтажном доме на улице Байкальской. Тушение пожара затруднено угрозой обрушения строительных конструкций.